Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bebek başarılı tedavi edildi

SAMSUN’DA NADİR GÖRÜLEN DOĞUMSAL ANOMALİ TEDAVİ EDİLDİ

BEBEĞİN DURUMU

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, yeni doğan bebeklerde 6 binde bir görülen ve tıp literatüründe oldukça nadir rastlanan Distal Trakeoözefageal Fistül (TÖF), Özefagus Atrezisi ve Anal Atrezi tanısı konulan bebek, çok aşamalı cerrahi müdahalelerle sağlığına kavuştu. Yenidoğan döneminde sıkça rastlanmayan üçlü doğumsal anomaliyle dünyaya gelen bebek, hastanede başarıyla tedavi edildi.

AMELİYAT SÜRECİ

Bebeğin doğumunu takiben yapılan incelemelerde, yemek borusunun alt ucunun soluk borusuna açıldığı, yemek borusunun tam olarak gelişmediği ve makat açıklığının bulunmadığı belirlendi. Tanının konulmasından sonra, bebek hemen Çocuk Cerrahisi Kliniği ekipleri tarafından ameliyata alındı. İlk operasyonla, yemek borusunun soluk borusuna olan bağlantısı kapatıldı ve bağırsak geçişini sağlamak amacıyla kolostomi işlemi gerçekleştirildi. Ancak yemek borusunun iki ucu arasındaki mesafe uzun olduğundan doğrudan birleştirme yapılamadı ve ikinci operasyon için 16 hafta beklenmesi gerekti.

Bu bekleme süresinin sonunda, Çocuk Cerrahisi Kliniği’nden Dr. Öğr. Üyesi Serap Samut Bülbül ve Op. Dr. Ahmet Saraç tarafından gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla yemek borusunun iki ucu birleştirildi. Operasyon sonrası bebek, takiplerinin ardından kısa süre içinde ağızdan beslenmeye başlayarak sağlığına kavuştu. Hekimler, bu sürecin başarılı bir ekip çalışmasının ürünü olduğunu belirtti ve nadir görülen vakaların tedavisinde erken tanı ile multidisipliner yaklaşımın hayati önem taşıdığını vurguladı.