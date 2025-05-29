Samsun Emniyet, Motosiklet Farkındalık Söyleşisi Düzenledi

SAMSUN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN DÜZENLEDİĞİ SÖYLEŞİ

Samsun Emniyet Müdürlüğü, motosiklet kazalarını önlemek ve motosiklet kullanımında farkındalık yaratmak amacıyla etkili bir söyleşi düzenliyor. Yüzlerce motosiklet sürücüsü, emniyetin daha önce yaptığı duyuruyu dikkate alarak, söyleşinin gerçekleştirildiği İlkadım ilçesindeki Batıpark Konser Alanı’na katıldı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yusuf Burak Güler, güvenli motosiklet kullanımı alanında detaylı bir seminer veriyor. Ayrıca, seminer sırasında İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş da söyleşi alanında gözlem yapıyor. Söyleşi sonrasında konuşan Arıbaş, “Çok büyük bir kalabalık oldu. Bu bizi memnun etti. Samsun’a yakışır bir kalabalık oldu. İnşallah bu etkinlik sonrası motosiklet sürücülerimizle ilimiz genelinde trafik kurallarına uyma noktasında bir farkındalık oluşacaktır. Bu etkinliğin özellikle Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğunun artacağı bir dönemde yapılması trafik kazalarını önlemeye katkı sağlayacaktır” dedi.

KASKIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Arıbaş, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 81 ildeki trafikte kullandığı sloganı hatırlatarak, “Bir kural bir ömür, yolun sonu bayram olsun” sözünü tekrar etti. Ayrıca, motosiklet sürücülerinden kasksız araç kullanmamalarını istediklerini söyleyen Arıbaş, “Bu konuda sürücülerimiz tanıdıkları, aileleri ve arkadaşlarına farkındalık oluşturmak için uyarılarda bulunma sözü verdiler” şeklinde konuştu.