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Samsun Emniyet Müdürlüğü Anneleri Kutladı

ANNELER GÜNÜ’NDE YAPILAN ÖZEL HAZIRLIK

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Anneler Günü’ne ithafen özel bir video klip oluşturdu. Bu video, il emniyet ekiplerinin, görev yaptıkları kentteki kadın polislerin annelerine çiçek sundukları ve Anneler Günü’nü kutladıkları anları içeriyor.

DUYGUSAL PAYLAŞIM VE MESAJ

Klip, Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya platformlarında, “Başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin ‘Anneler Günü’ kutlu olsun.” şeklindeki mesajla birlikte paylaşıldı. Bu paylaşım ile birlikte, Anneler Günü’nün önemi vurgulanmış oldu.

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