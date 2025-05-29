Samsun Emniyeti Kask Farkındalığı Yaratıyor

MOTOSİKLET KAZALARINI AZALTMA AMAÇLI ETKİNLİK

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, motosiklet kazalarını azaltmak için bir söyleyişi etkinliği düzenledi. Etkinlikte konuşan Samsun Emniyet Müdürü Arıbaş, kask konusunda duyarlılık oluşturma çağrısı yaptı. “Samsun’da kask konusunda bir duyarlılık oluşturalım. İlkadım şehri Samsun’da bir farkındalık oluşturalım istiyorum. Motosiklet sürücülerinin ve yolcularının kasksız motosiklete binmelerini istemiyoruz” şeklinde ifadeler kullandı. Etkinlik, motosiklet kazalarının büyük bir kısmının kural ihlallerinden kaynaklandığına dikkat çekmek, güvenli motosiklet kullanımı hakkında vatandaşları bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla İlkadım ilçesi Batı Park Konser alanında gerçekleştirildi. Motosiklet sürücüleri etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

KAZALARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, kaza oranlarını azaltmak için trafik kurallarına uyulmasının önemine vurgu yaptı. Arıbaş, “Trafik kuralları konusunda bir farkındalık oluşturmak istedik. İnsan hayatından daha değerli bir şey yok. Hepimizin ortak kullandığı alanlarda kurallara uymak zorundayız. Kurallara uymamak insanlarımızın hayatlarına mal olabiliyor. Bizim için en büyük başarı, olayların önlenmesidir” dedi. Kurban Bayramı’ndaki trafik yoğunluğuna değinen Arıbaş, “Kurban Bayramı’nda yaya ve araç trafiği çok yoğun oluyor. Bu da bazen insanların hayatlarını kaybetmesine sebep oluyor” şeklinde konuştu.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE UYARILAR

Arıbaş, motosiklet sürücülerinin kask takmamalarına dikkat çekerek, “Motosiklet sürücülerimizin kask takmadıklarını görüyoruz. Sürücüler kask takıyor ama yolcuları kasksız bırakıyor. Bu alışkanlık doğru değil. Samsun, trafik kurallarına uyma konusunda ilki başlatan bir şehir olmalı” ifadelerini kullandı. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yusuf Burak Güler, 2024 yılında Samsun’da yaşanan kazaların büyük bir kısmının motosiklet kullanıcıları tarafından yapıldığını dile getirerek, “2024 yılında Samsun’da yaralamalı ve ölümlü 4 bin 581 kaza yaşanmış. Bunlardan 2 bin 170’ini motosikletli arkadaşlarımız yapmış” dedi.

Etkinliğin sonunda, katılımcılara trafik kurallarının önemi ve kask takmanın gerekliliği üzerine bilgiler verildi ve trafik bilincinin artırılmasına yönelik çağrılar yapıldı.