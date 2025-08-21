Samsun İl Emniyet Müdürlüğü PoliSler Bağışta Bulundu. 1919 Kan Bağışı Kampanyası Devam Ediyor. 24 Ağustos’a Kadar Sürüyor. Sırasıyla Fidan Bağışı Olacak. “Yoğun Katılım Sağladık” Dedi. Kan Bağışına Davet Ediyoruz

SAMSUN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN KAN BAĞIŞI DESTEKİ

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler, “Birbirimize Candan Bağlıyız, Hedef 1919 Kan Bağışı Kampanyası” çerçevesinde bağışta bulundular. Valilik himayesinde başlatılan bu kampanya, Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda devam ediyor. Kampanya 24 Ağustos’a kadar sürecek ve en az 1919 ünite kan bağışı hedefleniyor. Her bir kan bağışı, ormanda 3 fidanın dikilmesine imkan tanıyor. Ayrıca, bağışta bulunanlarına kamp sandalyesi hediye ediliyor.

Kampanyanın bugünkü konukları, emniyet teşkilatı mensupları oldu. İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş öncülüğünde polisler, kan bağışında bulundu. Ahmet Arıbaş, “Her kan bağışının 3 kişi yaşam umudu” olduğunu belirterek, “Samsun Valiliği himayesinde Birbirimize Candan Bağlıyız, Hedef 1919 Kan Bağışı Kampanyası kapsamında Samsun İl Emniyet Müdürlüğü olarak biz de destek sağlamak istedik. Bu kampanyayı gönülden destekliyoruz. Vatandaşlarımızın da bu anlamlı kampanyaya destek vermesini bekliyoruz. Kan bağışında bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yoğun bir katılım sağladık. Tüm arkadaşlarımızla birlikte kampanyaya destek veriyoruz” dedi.

KAN BAĞIŞ ALANI GECE BOYUNCA AÇIK OLACAK

Ayrıca, meydandaki kan bağış alanı bugün saat 21.00’de oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off karşılaşması olan Panathinaikos – Samsunspor maçı nedeniyle daha geç saatlere kadar açık kalacak. Maç için meydandaki dev ekrana gelecek vatandaşlar, dilerlerse kan bağışında bulunma fırsatı yakalayacaklar.