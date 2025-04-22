Samsun İŞKUR Etkinliği Düzenledi

ETKİNLİK HAKKINDA DETAYLAR

Samsun İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından “Sağlık ve Güvenlik Oyun Sandığı”, “Güven Usta” ve geleneksel “Topaç Oyunu” adını taşıyan etkinlik gerçekleştirildi. Atakum ilçesindeki Adnan Kahveci İlkokulu’nda yapılan bu etkinlikte açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan iş birliği çerçevesinde okul öncesi öğrencilerle anlamlı bir etkinlik organize ettiklerini belirtti.

EĞİTİM HEDEFİ

Ağar, “Öğrencilerle gençlere iş sağlığı güvenliği eğitiminin verilmesini hedefliyoruz.” ifadesiyle, “Bu kapsamda Türkiye genelindeki illerimiz için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bir paket hazırlandı. Kutu içerisinde, öğrencilerimizin oynayarak eğlenerek öğrenebileceği materyallerle temelde iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması amaçlanıyor. Bugün de okul öncesi öğrencilerimiz için güzel bir etkinlik planladık.” dedi.

KÜÇÜK YAŞLARDA GÜVENLİK KÜLTÜRÜ

İŞKUR İl Müdürü Gökhan Dürümlü, iş sağlığı güvenliğinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının önemine dikkat çekti. Proje kapsamında etkinliklerin düzenlendiğini ifade eden Dürümlü, çocuklarla oynanan oyunların iş sağlığı güvenliği eğitiminin önemini vurguladığını kaydetti. Çocuklara erken yaşlarda güvenlik kültürü ile tanışma fırsatı sunan etkinlik içerisinde, katılımcılar “Sağlık ve Güvenlik Oyun Sandığı”, “Güven Usta” ve geleneksel “Topaç Oyunu” oynadı.