Samsun Jandarma Trafik Eğitimi Verdi

SAMSUN’DA TRAFİK EĞİTİMİ DEVAM EDİYOR

Samsun Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, “Bir Kural Bir Ömür” mottosuyla kırsal mahalle okullarında trafik eğitimi yapıyor. Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Jandarma Trafik Şubesi, Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ve jandarma köpek timinin katkısıyla, Atakum İlkokulu ve Atakum Ortaokulu’nda kapsamlı bir program düzenlendi.

UYGULAMALI VE TEORİK EĞİTİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mobil Trafik Eğitim Timi koordinesinde oluşturulan trafik eğitim parkurunda, 1037 öğrenciye hem uygulamalı hem de teorik trafik eğitimleri verildi. “Bir Kural Bir Ömür” mottosuyla gerçekleştirilen bu eğitimlerin sonunda öğrencilere hikaye ve boyama kitapları hediye edildi.