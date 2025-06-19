Samsun Kaba Ölüm Hızı Yüksek

KABA ÖLÜM HIZI YÜKSELDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Samsun’da kaba ölüm hızı Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde, binde 7,1 seviyesine ulaştı. En fazla can kaybı ise dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı. 2024 yılına ait ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre, Samsun’da yıl boyunca toplamda 9 bin 755 ölüm vakası kaydedildi. Bu ölümlerin 5 bin 350’i erkek, 4 bin 405’i kadın hastalardan oluşuyor.

DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI ETKİLİ OLDU

Bu ölümlerin 3 bin 911’i dolaşım sistemi hastalıkları sebebiyle gerçekleşti. Diğer yandan, bin 671 ölüm iyi veya kötü huylu tümörler sebebiyle, bin 470 ölüm ise solunum sistemi hastalıklarından oldu. İlave olarak, 282 kişi iç salgı bezleri hastalıklarından ve 319 kişi dışsal yaralanma ya da zehirlenmeden hayatını kaybetti. 421 kişinin ise ölüm nedeni bilinmiyor. Bin 282 ölüm ise diğer hastalık gruplarına dahil edildi.

KABA ÖLÜM HIZI TÜRKİYE ORTALAMASINDAN YÜKSEK

Türkiye genelinde 2024 yılı kaba ölüm hızı binde 5,7 olarak açıklanırken, Samsun’daki oran binde 7,1 seviyesine ulaştı. Bunun yanı sıra, Samsun’da bebek ölüm hızı binde 8,4 ile Türkiye ortalamasının (binde 9) altında kaldı. 5 yaş altı ölüm hızı ise hem Türkiye genelinde hem de Samsun’da binde 11,1 olarak belirlendi.