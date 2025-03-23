Samsun Kültür Evi’nde Büyük Yangın Çıktı

YANGIN ESENYURT’TA SAMSUN KÜLTÜR EVİ’Nİ SARILADI

Esenyurt’ta yer alan Samsun Kültür Evi’nde tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, itfaiye ekiplerinin çabalarıyla söndürüldü. Yangının etkisiyle çatının alev alev yanması, yakındaki birçok ilçe tarafından kara dumanların görülmesine sebep oldu.

İTFAİYE EKİPLERİ DURUMA MÜDAHALE ETTİ

Vatandaşların yaptığı ihbar ile olay yerine birçok itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Yangın, ekiplerin gösterdiği çaba ile kontrol altına alındı. Olay sonucunda herhangi bir ölü ya da yaralı olmadığı bildiriliyor. Ancak dernek binasında büyük çapta hasar meydana geldiği öğrenildi.