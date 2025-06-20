Samsun Merkezli 6 İlde Operasyon Yapıldı

Samsun merkezli 6 ilde “motosikletlerde usulsüz silindir hacmi artışı” konusuyla ilgili gerçekleştirilen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, “kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik” suçlarına yönelik yürüttükleri soruşturma kapsamında dikkat çekici bir operasyona imza attı. Yapılan incelemeler sonucunda, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) muafiyeti, muayene, trafik sigortası ve sürücü belgesi işlemlerinden faydalanmak amacıyla, silindir hacmi 50 cc ve altında olan, günlük kullanım için üretilen motosikletlerin motor kısımlarında usulsüz değişiklikler yapıldığı belirlendi. Bazı bayilerin, motosikletlere piston dönüşüm kiti ekleyerek silindir hacimlerini yasa dışı bir şekilde artırdıkları ortaya çıktı.

OPERASYON DETAYLARI

Samsun merkezli olarak Ankara, Ordu, Düzce, Bolu ve Sinop illerini kapsayan eş zamanlı operasyonda, bilirkişi raporları doğrultusunda toplam 12 motosiklette motor hacmiyle oynandığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, 12 kişi gözaltına alındı. İfadesi alınan 11 kişi serbest bırakılırken, U.Ö. (31) ise bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. Bu tür operasyonlar, motosiklet kullanıcıları için önemli bir güvenlik konusu oluşturuyor.