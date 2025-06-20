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Samsun Merkezli 8 İlde İçki Operasyonu
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Samsun Merkezli 8 İlde İçki Operasyonu

OPERASYON DETAYLARI

Samsun merkezli 8 ilde sahte içki üretimi ve satışıyla ilgili eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4’ü bugün adliyeye sevk edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı’nın koordinasyonuyla, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, alkollü içki kaçakçılığına yönelik yürüttükleri çalışmalarda 18 Haziran’da Samsun’un yanı sıra İstanbul, İzmir, Balıkesir, Düzce, Sakarya, Mardin ve Ordu illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyon sonucunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

BASKIN VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Soruşturma süresince, İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki bir adreste sahte etil alkol üretimi yapıldığı tespit edildi. İlgili imalathaneye düzenlenen baskında 4 ton 250 litre etil ve metil alkol, 500 adet boş bidon, 200 bidon kapağı, 2 sıvı transfer pompası, 12 gözlü dolum makinesi, 6 damıtma kazanı ve çeşitli bağlantı ekipmanları ele geçirildi. Yapılan operasyonlar sonucunda, 8 ilde toplam 12 ton 178 litre etil alkol ve bu üretimde kullanılan farklı ekipmanlara el konuldu. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon 500 bin TL olduğu açıklandı.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Gözaltına alınan 10 şüpheliden 6’sı, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 47 yaşındaki M.U., 24 yaşındaki O.T., 25 yaşındaki Y.T. ve 25 yaşındaki C.O. ise, emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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