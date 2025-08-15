Samsun Merkezli Beş İlde Dolandırıcılık Operasyonu

DOLANDIRICILIK OPERASYONU SONUCU 6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Samsun merkezli olarak 5 farklı ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 6 kişi adliyeye gönderildi. Edinilen bilgilere göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, “nitelikli dolandırıcılık” suçuna yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, vatandaşları telefonla arayarak kendilerini “polis” ve “savcı” olarak tanıtan dolandırıcılara büyük bir darbe vurdu.

DOLANDIRICILARIN YALANLARI VE HAKSIZ KAZANÇLARI

Dolandırıcıların, “Kimlik bilgileriniz suçta kullanıldı. Şüphelilere operasyon yaptık. Üzerlerinden sizin kimliğiniz çıktı. Para ve altın gibi değerli eşyalarınızı güvence altına alacağız. Sonrasında size iade edeceğiz” şeklinde kurguladıkları yalanlarla vatandaşları kandırdıkları belirlendi. Bu yöntemle toplamda 1 milyon 143 bin 350 TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen dolandırıcılardan 8’inin bulunduğu, bunlardan bir tanesinin cezaevinde olduğu öğrenildi. Diğer 7 şüphelinin yakalanması amacıyla Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Adıyaman ve Kars illerinde salı sabahı saat 05.30’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyon sonucunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan 1 kişi, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 6 kişi ise polisteki işlemlerinin ardından bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. Ayrıca, İstanbul’da cezaevinde bulunan diğer bir kişinin ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Samsun Adliyesinde savcıya ifade vereceği bilgisi edinildi.