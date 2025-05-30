Samsun Merkezli FETÖ Operasyonunda 14 Şüpheli

FETÖ OPERASYONU KAPSAMINDA ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Samsun merkezli olarak düzenlenen “Maydonoz Döner” adlı işletmeye yönelik FETÖ operasyonu çerçevesinde toplam 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde çalışmalarını sürdürdü.

HIZLA YAYILAN FETÖ BAĞLANTILARI ARAŞTIRILDI

Bu operasyon, İstanbul’daki Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama Anonim Şirketi’nin sahip olduğu “Maydonoz Döner” işletmesinin Türkiye genelindeki şubelerinin sahibinin ve ortaklarının birinci derece yakınlarının büyük oranda FETÖ ile ilişkili olduğunun belirlenmesiyle gerçekleştirildi. Bununla birlikte, ikili ortaklıkların bulunduğu “Kral Döner” adı altında açılan diğer işletmelere yönelik de “FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği ve örgütün finansmanı” soruşturması başlatıldı.

YAKALANAN ŞÜPHELİLER VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

MASAK raporuyla birlikte, şüphelilere yönelik para hareketleri ve suç faaliyetleri saptandı. Aralarında ihraç edilmiş polis, asker, öğretmen, savcı ve emekli din görevlilerinin bulunduğu 24 kişiye Samsun’un İlkadım, Canik, Çarşamba ve Vezirköprü ilçeleri ile Ankara ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarla ulaşıldı. Bu operasyonlarda bilgisayar, cep telefonu, hafıza kartı, ayrı ayrı paketlenmiş 389 bin lira ve 250 dolar ile 4 ajanda ele geçirildi.

İFADELERİN ARDINDAN GÖZALTI SÜRECİ

Emniyetteki ifadeleri sonrasında 3 şüpheli serbest bırakıldı. Dün adliyeye sevk edilen 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet işlemleri tamamlanan 14 şüpheli ise bugün adliye sürecine dahil edildi.