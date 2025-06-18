Samsun Merkezli Kaçak Alkol Operasyonu

OPERASYONUN DETAYLARI

Samsun merkezli İstanbul ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 8 ilde düzenlenen sahte alkol şebekesine yönelik eş zamanlı operasyonlar sırasında, toplamda 4 ton 250 kilo etil ve metil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 10 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliği suçlarına yönelik bir dizi çalışma yürüttü.

ŞÜPHELİLER VE ELE GEÇİRİLENLER

Samsun merkezli başlatılan operasyonda İstanbul, Balıkesir, Düzce, Sakarya, Mardin, Ordu ve İzmir illeri de dahil olmak üzere toplamda 8 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Bu baskınlar sonucunda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yürütülen soruşturmalar sonucunda, Samsun’a yüklü miktarda etil alkol gönderildiği belirlenen İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki bir adrese yapılan baskında sahte etil alkol üretilen bir imalathaneye ulaşıldı. Burada yapılan aramalarda, 4 ton 250 litre etil/metil alkol, 500 adet 5 litrelik boş bidon, 200 adet bidon kapağı, 2 adet elektrikli sıvı transfer pompası, 1 adet 12 gözlü bidon dolum makinesi ve 6 adet metal damıtma kazanı ile bağlantılı hortumlar ele geçirildi.

TOPLAM DEĞER ve SÜREÇ

Operasyonun bugüne kadar olan kısmında, toplamda 12 ton 178 litre etil alkol ve çeşitli malzemelerin ele geçirildiği ve bu malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon 500 bin TL olduğu belirlendi. Soruşturma devam ediyor.