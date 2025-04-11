Samsun Merkezli Operasyonda 50 Şüpheli Yakalandı

SAMSUN’DA BÜYÜK OPERASYON

Samsun merkezli olarak gerçekleştirilen ‘change’ araç operasyonunda, gözaltına alınan 12 kişi savcı tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 9 kişi tutuklanırken, 10 kişi adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Bu operasyon, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldü.

SUÇLARIN TESPİTİ

Farklı marka ve modelde yanmış, hacizli ve ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaraları değiştirilerek, Romanya’dan gümrük kaçağı olan toplam piyasa değeri 50 milyon TL’yi bulan 15 tır, 6 dorse ve 2 otomobilin change yapılarak satılması sebebiyle “nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve kaçakçılık” suçlarının işlendiği belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Hakkında gözaltı kararı bulunan 50 şüphelinin yakalanması için 8 Nisan Salı sabahı, “Satır” adı verilen operasyon gerçekleştirildi. Samsun, İstanbul, Konya, İzmir, Eskişehir, Sakarya, Mersin, Manisa, Mardin, Şırnak, Amasya, Isparta, Burdur, Çorum, Erzurum, Antalya, Edirne ve Kırşehir illerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, özel harekat ekipleri de görev yaptı. Operasyon sonucunda 50 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILAN VE TUTUKLANANLAR

Samsun Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan 20 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 30 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Burada 11 kişi savcı tarafından serbest bırakılırken, 19 kişi tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. Nöbetçi mahkeme, bu 19 kişiden 9’unu tutuklayarak cezaevine gönderdi. 10 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla tahliye edildi.