Samsun Sağlık Müdürlüğü, 16 Kadın Çalışana Eğitim Verdi. 112 Acil Sağlık İçin Hazırlık Yapıldı. Uras, Kadınların Ön Safta Olduğuna Dikkat Çekti. Sürücüler Fermuar Sistemine Uymalıdır. Ambulans Sürüşü Stresli Ve Zordur. Kadınlar, Sağlıkta Başarıya İnanıyor

KADIN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA AMBULANS SÜRÜŞ EĞİTİMİ VERİLDİ

Samsun Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında Acil Tıp Teknisyeni (ATT) ve paramedik olarak görev yapan 16 kadın çalışana, acil durumlarda ambulans kullanabilmeleri için eğitim düzenledi. Eğitim, Samsun Sağlık Müdürlüğü tarafından Tekkeköy Lojistik Depo Tır Parkı’nda gerçekleştirildi. Burada 16 kadının yanı sıra 1 erkek sağlıkçı da zorlu parkurda ambulans sürücülüğü deneyimi yaşadı.

KADINLAR ARTIK ÖN SAFLARDA

Samsun Sağlık Müdürü Mustafa Uras, kadınların gün geçtikçe hayatta daha fazla yer aldığını vurgulayarak, “Bizde hız çok önemli çünkü vakaya bir an önce hızlı bir şekilde intikal edilmesi gerekiyor ve hastanın güvenilir bir şekilde en yakın sağlık kuruluşuna götürülmesi gerekiyor. Hızın yanında aynı zamanda bu çok özverili ve titiz bir çalışma. Çünkü sürücülerimizin hastayı ve içindeki personelimizi sağ ve salim bir şekilde götürmesi gerekiyor” şeklinde konuştu. Uras, ambulans kullanacak personelin en iyi eğitim ve donanımı alması için çalıştıklarını ifade etti.

Sağlık çalışanı Dilara Yıldırım, kadınların her şeyi başarabilecek durumda olduğuna inandığını belirterek, “Ambulans sürücülüğü yapabileceğimi düşünüyorum. Trafikte özellikle araçların yol vermemeleri nedeniyle sıkıntı yaşıyoruz” dedi. Yıldırım, vatandaşların fermuar sistemini öğrenmesinin, bir hayat kurtarılmasına katkı sağlayacağını vurguladı. ATT Öznur Kiremitçi, ambulans şoförlüğünün profesyonel anlamda zor olduğunu ifade ederek, “Siren açıldığında stres çok yükseliyor. İhtiyaç halinde her sağlıkçı gibi ben de sürücülük yapmak istiyorum” diye belirtti.

Ambulans şoförlüğünün heyecanlı olduğunu kaydeden sağlık personeli Nurdan Kabakçıoğlu, “Stres altındayken şoförlük yapabilmek çok önemli. Burada bunu bizzat yaşıyoruz. Zaten mesleğimiz de aynı şekilde stres altında geçiyor. Bu işi yapıyorsak hem sağlıkçı tarafında hem de sürücü tarafında olmamız gerekiyor” şeklinde konuştu. Kabakçıoğlu, her an ne olacağının belirsiz olduğu bir ortamda, ambulans sürücülüğü yapmanın önemine dikkat çekti.