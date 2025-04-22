Samsun Sağlık Müdürü Uras, Doğum Tercihi Değildir. Normal Doğum Sempozyumu Düzenlendi. Sezaryen Komplikasyonları Olabilir. Sağlık Sistemi İçin Önemlidir. Kadının Doğum Şekli Etkilenir

SAĞLIK MÜDÜRÜ SEZARYEN HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Samsun Sağlık Müdürü Mustafa Uras, sezaryenin doğum için bir tercih olmadığını ve bunun aslında bir ameliyat olduğunu belirtiyor. “Anne ve bebek sağlığı açısından bir tehdit olduğu zaman doktor tarafından verilen bir karardı. Maalesef son yıllarda gerek anne adaylarımızın kararı olsun gerek toplum tarafından farklı açıdan gösterilmesi kaynaklı insanlar artık bir doğum tercihi olarak görmeye başladı” şeklinde konuşan Uras, bu yanlış anlayışa dikkat çekiyor.

NORMAL DOĞUM EYLEM PLANI HAZIRLANDI

Sağlık Bakanlığı, tıbbi olarak zorunlu olmadığı sürece sezaryen oranlarının düşürülmesi ve nüfus artış hızının sürdürülebilir seviyede tutulması için ‘Normal Doğum Eylem Planı’ hazırladı ve uygulamaya koydu. Samsun Sağlık Müdürlüğü, normal doğumun önemini ön plana çıkarmak amacıyla ‘Doğal Olan Normal Doğum Sempozyumu’ düzenledi. Bu sempozyumda alanında uzman hekim ve akademisyenler, doğum tercihlerini etkileyen faktörler ve normal doğumun anne ve bebek üzerindeki etkileri gibi çeşitli konuları ele aldı.

SEMPOZYUMA YOĞUN İLGİ

Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleşen sempozyuma, Vali Yardımcısı Şeref Aydın, İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mustafa Uras, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Eyüp Çakır, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Bekir Şahin, akademisyenler, sağlık çalışanları ve anne adayları katılım gösterdi. Sempozyum, uzman hekimlerin sunumlarıyla iki oturum halinde sona erdi.

SEZARYENİN OLUMSUZ ETKİLERİ

Sempozyumda konuşan İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, giderek artan sezaryen tercihinin anne ve bebek sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine vurgu yaptı. “Sezaryen sonuçta ameliyat. Bağırsak yapışıklığı ve benzeri durumlar ortaya çıkabiliyor. Ayrıca doğumdan sonra çocuk, yaşaması gereken fizyolojik ritmi yaşamadığı zaman çeşitli sıkıntılar yaşıyor” dedi. Uras, yenidoğan yoğun bakımında yatmanın bu sorunların başında geldiğini ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Canan Soyer Çalışkan ‘Doğumun evrimi, kadının doğum şekli tercihini etkileyen faktörler’, Uzm. Dr. Bahtiyar Çiftçi ‘Normal ve sezaryen doğumun kadın üzerindeki etkileri’, Uzm. Dr. Aylin Kul Türköz ise ‘Normal ve sezaryen doğumun çocuk üzerindeki etkileri’ konulu konferanslarını sundu.