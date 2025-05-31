Samsun Şehir Hastanesi İşçileri Ödeme Bekliyor

MAAŞSIZ KALAN GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDEN AÇIKLAMA

Samsun’da inşaatı devam eden şehir hastanesinde, taşeron firmaya bağlı çalışan özel güvenlik görevlileri, 3 aydır maaş alamadıkları konusunda basın açıklaması yaptı. Karadeniz Bölgesi’nin en büyük sağlık yatırımlarından biri olan Samsun Şehir Hastanesi şantiyesinde görev yapan 45 güvenlik görevlisi, maaşlarının ödenmemesi sebebiyle hastane önünde toplandı.

MAAŞ MAĞDURLUĞUNU ANLATAN AÇIKLAMA

İşçiler adına konuşan Sabri Çetin, “Bizler, Samsun Şehir Hastanesi şantiyesinde görevli olan güvenlik personelleri olarak, Gürbağ Taşeronu firması aracılığıyla Harun Özel Güvenlik Şirketi’nde çalışıyoruz. Uzun süredir yerine getirdiğimiz görevimizle büyük bir özveri gösterdik, ancak yaşadığımız ağır mağduriyetler karşısında artık sesimizi çıkarmamız gerekiyor. Yaklaşık 9 aydır maaşlarımızı düzensiz bir şekilde alıyoruz. Son 3 aydır ise hiçbir maaş ödemesi yapılmadı. Bu durum birçok işçiyi bankalarla icralık hale getirdi; kiralarımızı ödeyemez, çocuklarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma düştük. Bayram gelmek üzere, ama bir çift ayakkabı dahi alacak durumda değiliz. Bu süreç maddi olduğu kadar manevi olarak bizi derin bir çıkmaza sürükledi. İş sözleşmemizin sona erdiğini ise resmi bir bilgilendirme almadığımız için, sabah saatlerinde proje müdürü ve şantiye şefinden öğrendik. Onların söylediklerine göre maaşlarımızı ve tazminatlarımızı ancak arabuluculuk ya da mahkeme yoluyla alabileceğiz. Bu durum, iş etiği ve insan onuru ile bağdaşmıyor. Yaz, kış, gece, gündüz demeden, bazen fiziksel saldırılara maruz kalırken ya da sağlık sorunları yaşarken görevimizi yerine getirdik. Şantiyenin güvenliğini sağlamak adına tüm bu zorluklara rağmen çalıştık ve görevlerimizi aksatmadık. Yıllarca emek verdiğimiz bu görev sonucunda emeğimizin karşılıksız bırakılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Devlet büyüklerimizin sesimize kulak vermesini ve yaşadığımız mağduriyeti kalıcı olarak gidermesini bekliyoruz. Emeğimizin karşılığını görmek ve huzurlu bir yaşam sürmek için adil bir çözüm talep ediyoruz. Bu ciddi hak gaspı ve mağduriyet karşısında artık susmuyoruz. Yetkililerden ve ilgili kurumlardan destek bekliyoruz. Emeklerimizin bir an önce karşılık bulmasını talep ediyoruz. Kamuoyuna ve basın mensuplarına çağrımızdır; yaşadığımız haksızlığa ortak olun ve sesimize ses verin. Tüm yetkilileri ve devletimizi bu sorunun çözümünde duyarlılığa davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.

ŞİRKET YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA

Şehir hastanesi yüklenici firma yetkilileri, maaşların kendilerine yatırıldığını, ancak alt taşeron firmanın parayı ödemediği için işçilerin mağdur olduğunu, bu konuyla ilgili çözüm bulmaya çalıştıklarını açıkladı.