Samsun Simidi: Geleneksel Lezzet ve Üretim Süreci

GAZİANTEP’İN LEZZETİ: SAMSUN SİMİDİ

Samsun’un coğrafi işaret tescilli bir lezzeti olan “Samsun simidi”, sıcak kazan tekniğiyle hazırlanarak hem görsel hem de tat açısından doyurucu bir deneyim sunuyor. Amasya’nın unundan ve Samsun’un suyundan üretilen bu simit, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kısa bir mayalanma süresine sahip olup az maya kullanılarak yapılan Samsun simidi, yarı sert hamurunun sıcak dut pekmezi kazanında haşlanmasıyla belirginleşiyor. Bol susam ile kaplanan simitler, odun ateşinde pişirilerek kendine has lezzetini kazanıyor.

HEDİYELİK OLARAK TERCİH EDİLİYOR

Şehir dışından ve yurt dışından gelen ziyaretçiler, Samsun simidini özellikle dönüş yollarında hediyelik olarak tercih ediyor. Uzun yıllardır simit ustalığı yapan Hasan Şen, Samsun simidinin kendine özgü özelliklerini kullanılan malzemelerin belirlediğini belirtiyor. Şen, “Unu özel çekimdir, ekmek unlarından farklıdır. Hamur, sıcak pekmez kazanında haşlandıktan sonra bolca susamlanarak fırına verilir. Samsun’un suyu ve özel çekim unu, bu simidi diğerlerinden ayıran en önemli etkenlerdir” diyor.

BAYRAM YOĞUNLUĞU

Bayram tatilinde Samsun’da bulunan vatandaşların, dönüş yoluna çıkmadan önce simit alarak memleketlerine götürdüğünü ifade eden fırın işletmecisi Muhammet Çevrim, “Simit Samsun’un en meşhur yiyeceklerinden biridir. Yapımında un, maya, pekmez ve susam kullanılır. Odun ateşinde pişen simit, 4-5 dakikada hazırlanır. Her şehrin simidinin kendine has özellikleri var. Sıcak kazanı olan Samsun simidine Amasya’nın unundan, Samsun’un suyundan yapılır. Simit, 1-2 gün bayatlamadan dayanabilir. Özellikle şehir dışından gelenler meşhur Samsun simidini alarak memleketlerine götürüyor. İstanbul, Edirne, Malatya, Şanlıurfa’ya gidecek olan birçok kişi burada 400-500 simit alarak şehirlerine dönüyor. Bayram yoğunluğu nedeniyle günde 8 bin ile 10 bin adet simit üretiyoruz” şeklinde konuşuyor.

YÜKSEK ÜRETİM KAPASİTESİ

‘Susamlı İskender’ olarak da bilinen Samsun simidinin, Samsun’un yaklaşık 1,5 milyon olan nüfusunun 10’da 1’ine denk gelecek şekilde günlük üretimi yapıldığı ifade ediliyor.