Samsun Tarım, Bafra’ya Fide Teslimi

İHRACATA UYGUN SEBZE FİDELERİ ÜRETİCİLERE TESLİM EDİLDİ

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Bafra Kızılırmak Deltası’nda İyi Tarım Uygulamaları (İTU) ile İhracata Uygun Sebze Üretimi Projesi çerçevesinde üreticilere ihracata uygun sebze fideleri dağıttı. Proje kapsamında, Bafra Ovası’ndaki üreticilere yapılacak fide teslimatı ile yerel tarımın desteklenmesi amaçlanıyor. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, “Samsun, Türkiye’nin en verimli tarım bölgelerinden biri olup, özellikle kışlık sebze üretimi konusunda önemli bir üretim merkezidir. Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü gibi ovalarda yapılan üretim, ilin tarımsal ekonomisinin temel taşlarından biridir” açıklamasında bulundu.

PROJE DETAYLARI PAYLAŞILDI

Kemal Yılmaz, Kızılırmak Deltası’ndaki proje kapsamında 13 üretici ile çalışıldığını belirtti. Yılmaz, “İlimiz kışlık sebze üretim ve ihracatına destek olmayı hedeflediğimiz bu projenin 2025 yılında 4. yılı uygulanmaya devam edilmektedir. Proje kapsamında; beyaz lahana (Septima) 2 çiftçimize 13 dekar alanda 29 bin 953 adet fide, karnabahar (Andromeda, Meriva) 8 çiftçimize 72 dekar alanda 165 bin 888 adet fide, brokoli (Monrello; Parthenon) 9 çiftçimize 66 dekar alanda 152 bin 64 adet fide olmak üzere toplamda 151 dekar alanda 347 bin 904 adet fide üreticilerimize teslim edilmiştir. Böylece Kızılırmak Deltası’nda İTU sertifikalı 550 ton kışlık sebze üretiminin gerçekleştirilmesi sağlanmış olacaktır” dedi.

İHRACATTA ARTIŞ BEKLENİYOR

2025 itibarıyla grup sertifikasyonuyla 1 üretici örgütünün (Bafra Sebze Üreticileri Birliği) yanı sıra 4 firmanın açık alanda ve örtü altında (sera) toplam 1,138 dekar alanda meyve ve sebze üretimi yaptığını vurgulayan Yılmaz, 2020 gal yılından itibaren kışlık sebze ihracatında önemli bir artış olduğunu ifade etti. “2020 üretim sezonundan itibaren (2020-2021-2022) 4 bin 250 ton, 2023 üretim sezonunda 2 bin 950 ton (pırasa, brokoli, baş lahana, karnabahar) ihracatı gerçekleştirildi. 2024 üretim sezonunda ise (karnabahar, brokoli, kırmızı lahana, beyaz lahana, kapya biber) 23 parti olmak üzere 199,6 ton bitkisel ürün Form-1 belgesi ile Rusya Federasyonu’na ihraç edilmiştir” şeklinde konuştu. Yılmaz, projenin hem il hem de ülke tarımına faydalı olmasını ve bol bir sezon dileklerini de ekledi.

PROGRAMDA KATILIMCILAR YER ALDI

Programda, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, Tahıl Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Toker, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ömer Baykut, Bafra Hal Dernek Başkanı İskender Akbulut, müdürlük personeli ve üreticiler de hazır bulundu.