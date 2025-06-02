Samsun Tarım Müdürü, Fındık Üreticilerine Uyarı Yaptı

KAHVERENGİ KOKARCA ZARARLISI İÇİN MÜCADELE SÜRECİ BAŞLADI

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, tüm fındık üreticilerinin gecikmeden kahverengi kokarca zararlısına karşı kimyasal mücadelesine başlaması gerektiğini belirtti. Fındık gibi tarımsal ürünlerde önemli ölçüde verim ve kalite kayıplarına yol açan, tahripkar, istilacı ve polifag bir zararlı olan kahverengi kokarca ile mücadele, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan Kahverengi Kokarca ile Mücadele Eylem Planı çerçevesinde yürütülüyor. Bu plan, 2025 Yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı kapsamında entegre mücadele prensiplerine göre ve kahverengi kokarca ile ilgili teknik talimatlar doğrultusunda uygulanıyor.

KAHVERENGİ KOKARCA ÇIKIŞ ZAMANI VE MÜCADELE SÜRECİ

Kahverengi kokarca (Halyomorpha halys), kışlaklarından çıkarak günlük sıcaklık ortalaması 12,5 dereceye ulaştığında aktivite göstermeye başlıyor ve sıcaklık ortalaması 17 dereceyi bulana dek periyodik bir şekilde çıkışlarına devam ediyor. Zararlının kışlak çıkışlarının büyük ölçüde gerçekleştiği, ancak iklim koşullarına bağlı olarak çıkışların hala devam ettiği bildiriliyor. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlimizde fındık üreticileri 15 Haziran’a kadar bahçelerinde yapılan kontrollerde, ilgili teknik talimat gereği zararlı popülasyonunun mücadele eşiğine ulaştığı zaman (10 ocakta 5 ergin) ruhsatlı BKÜ ile kaplama ilaçlama şeklinde birinci ilaçlamanın yapılması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Sağlam, kimyasal mücadelenin komşu bahçelerle koordineli bir biçimde yapılmasının mücadele etkinliğini artıracağını belirtti. Fındıkta kahverengi kokarca erginlerine karşı mücadelenin zamanının geldiğini ifade eden Sağlam, tüm fındık üreticilerinin zaman kaybetmeden yapılan kontrollerde mücadele eşiğine ulaşılan bahçelerde kimyasal mücadelenin gerçekleştirilmesi ve ruhsatlı BKÜ’lerin kullanılmasını önerdi.