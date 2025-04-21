Samsun TSO, AİA Eğitimi Düzenledi

EĞİTİM PROGRAMLARI DEVAM EDİYOR

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) Karadeniz Bölgesi koordinatörlüğünü yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Karadeniz Projesi çerçevesinde, iş dünyası temsilcilerine yönelik “Satış Teknikleri ve Müşteri İlişkileri Yönetimi” eğitimi gerçekleştirildi. Samsun TSO koordinatörlüğünde süren bu proje kapsamında, oda üyelerine yönelik eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. Bu eğitim programı, firmaların ticaret kapasitelerinin geliştirilmesi ve rekabet güçlerinin artırılması için hazırlanmış bir katkı sunmayı amaçlıyor.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ VE HAZIRLAYICI

Ücretsiz olarak sunulan yılın üçüncü eğitim programında, iş dünyasının temsilcileri ile bir araya gelen eğitmen Şehnaz Dereli, “Etkili Satış Teknikleri”, “Müşteri İkna Yöntemleri”, “Müşteri Sadakati ve Memnuniyeti”, “Dijital Satış Kanalları”, “Online Müşteri İlişkileri” ile “Müşteri Sadakati Oluşturma Stratejileri, Müşteri Memnuniyeti Ölçümleme ve Geri Bildirim Toplama” gibi konular hakkında sunumlar yaptı.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, işletmelerin rekabet gücünü artırmaya yönelik eğitimlerin sürdüğünü vurguladı. Eğitimin önemine dikkat çeken Murzioğlu, “Bilindiği gibi odamız, Avrupa İşletmeler Ağı Projesi’nin koordinatörlüğünü yürütmekte. Proje dair sık sık eğitimler düzenleyerek, üyelerimizle bir araya geliyoruz. Oda olarak üye memnuniyeti en önemli konularımızdan biri. Hem müşteri memnuniyeti olsun hem de satış teknikleri konusunda daha bilinçli adımlar atmak isteyen üyelerimiz için bu eğitimi organize ettik. Amacımız, üyelerimizin doğru bilgiye yatırım yapmalarını sağlayarak, riskleri azaltmalarını, en iyi fırsatları yakalamalarını sağlamak. Hedeflediğimiz amaçlar çerçevesinde ve üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda, farklı konularda eğitimler düzenlemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.