Samsun TSO’da Kadınlar Günü Etkinliği

KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde yürütülen AB Bilgi Merkezi projesi çerçevesinde “Evrensel Hedefler İçin Bireysel Adımlar” başlığıyla Tematik Kadınlar Günü etkinliği gerçekleştirildi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen bu etkinliğe, sivil toplum kuruluşları ile yerel bağlı kurum ve kuruluşların temsilcileri, iş insanları dernekleri de katıldı.

UZMANLARDAN SUNUMLAR

Yaklaşık 40 kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Dr. Mehpare Karahan Gökmen ve Samsun Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nden Öğretim Görevlisi Sevcan Ekmekçioğlu, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve sosyal inovasyon ile girişimcilik konularında sunumlar yaptı. Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından katılımcılarla birlikte iftar yemeği ile tamamlandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA VURGU

Etkinlikte, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinin gelecekte daha yaşanabilir ve adil bir dünya yaratmada önemli olduğunu belirtti. Murzioğlu, “Birleşmiş Milletler’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma amacına baktığımızda sosyal yönlerinin oldukça baskın olduğunu görüyoruz. Sürdürülebilir kalkınma sadece ekonomik büyüme değil, toplumsal eşitlik, çevresel koruma ve insan refahının geliştirilmesi sürecidir. Bu 17 hedef, insanlığın karşı karşıya olduğu evrensel sorunlara çözüm getiriyor” dedi.

SOSYAL İNOVASYONUN ÖNEMİ

Murzioğlu, dünya genelinde eğitim eşitsizliği, sağlık hizmetlerine erişim sorunları ve çevresel tehditlerin arttığını ifade etti. Bu sorunların, insanları temel ihtiyaçlarından mahrum bıraktığını belirterek sosyal inovasyon ve girişimciliğin bu sorunlara kalıcı çözümler üretebilecek önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. “Sosyal girişimler insan haklarını gözetmek, ekonomik eşitsizlikleri gidermek gibi konuları özgün çözümlerle ele almalı,” diyen Murzioğlu, katılımcılara sosyal inovasyon konusunda farkındalıklarını artırmayı hedeflediklerini belirtti.