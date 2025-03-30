Samsun TSO’da Yoğun Katılımlı Bayramlaşma

YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞEN BAYRAMLAŞMA

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Ramazan Bayramı vesilesiyle bir bayramlaşma töreni düzenledi. Törende yoğun ilgi ve katılım gözlemlendi. Geleneksel bayramlaşma etkinliğine, önceki dönem Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, MÜSİAD Samsun Şube Başkanı Osman Öğüten, Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis üyeleri ve birçok iş insanı katıldı.

BİRLİK ve BERABERLİK VURGUSU

Bayramlaşma töreninde, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu kısa bir konuşma yaptı. Murzioğlu, “11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının ardından, huzuru ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmesini dilediğimiz bir Bayram’a daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bayramlar insanların birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesi için en güzel vesiledir. Bugün, Ramazan Bayramı’na ulaşmanın coşkusunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Öncelikle, düzenlediğimiz programa katılan tüm misafirlerimize şahsım ve Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyorum. Bayramlarda yaşanan bu güzellikleri her gün hep birlikte yaşayabilmenin gayreti içerisinde olmamız temennisiyle, Samsun iş dünyası adına, Ramazan Bayramı’nın, büyük milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Hep birlikte nice bayramlara erişmek ümidiyle, bayramımız kutlu olsun” dedi.