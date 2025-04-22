Samsun TSO’nun Kalite Belgesi Yenilendi

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGESİNİ YENİLEDİ

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, ‘TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi’ni TSE uzmanları tarafından gerçekleştirilen denetimlerin ardından yeniledi. Mevcut olan TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi-Genel Şartlar Standartları, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanlarınca gerçekleştirilen tetkikler sonucunda yeniden geçerliliği uzatıldı. Samsun TSO, belge yenileme sürecinin ardından belge takdim töreni düzenledi. Düzenlenen belge, TSE Karadeniz Bölge Koordinatörü Erol Kaygı tarafından Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’na verildi.

DEVAMLILIK VURGUSU

Törende bir konuşma yapan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Karadeniz Bölge Koordinatörü Erol Kaygı, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın kalite yönetim ve müşteri yönetim sistemlerini uzun yıllardır başarıyla uyguladığını belirtti. Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve emeği geçenleri tebrik eden Kaygı, kalite sisteminin kurulmasından çok, devamlılığının önemi üzerinde durdu. Kaygı, “Standardizasyon ve kaliteye önem vermek, gelişimi için yatırım yapmak; uzun soluklu rekabete dayanıklı kurum ve kuruluşlara ülke olarak sahip olmamızı sağlıyor. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası da kalite sistemlerini sürekli geliştirip üyelerinin hizmetine sunarak, bu yolda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Odamıza bu konuya verdiği ehemmiyetten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

HİZMET KALİTESİ SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, denetimi başarıyla geçerek belgeyi yeniden almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Oda hizmet kalitesini en üst seviyeye ulaştırmak için yürüttükleri çalışmaların planlı ve programlı bir şekilde sürdüğünü aktaran Başkan Murzioğlu, “Ulusal ve uluslararası uygulanan Kalite ve Müşteri Yönetim Sistem Standartları uzun yıllardır Odamız tarafından başarıyla uygulanmaktadır. Bu tür çalışmaların dönemsel değil, uzun soluklu ve sürdürülebilir olması çok önemli. Kalite yönetim sistemi ile ilgili yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde, sürekli gelişme ve iyileştirmeyi sağlamak en önemli temel kalite politikamız olmaya devam edecek. Bu duygu ve düşüncelerle tüm çalışma arkadaşlarımızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.