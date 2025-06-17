Samsun TSO’ya E-ihracat Eğitimi Verildi

İHRACATIN E-HALİ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) düzenlediği “İhracatın E-Hali” etkinliğinde, girişimcilere e-ihracatın detayları aktarıldı. Etkinlikte dijital ihracatta başarı sağlamak için doğru strateji, altyapı ve iş birliği konularında kapsamlı eğitimler yapıldı. Etkinlik, Samsun TSO M. Rifat Hisarcıklıoğlu Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Katılımcılara “Globalleşen E-Ticaret Ekonomisinde Bankaların Rolü”, “B2B Dünyasında Sınır Ötesi İhracat”, “Sınırları Aşan Perakende” ve “E-İhracata Bütünsel Bakış: Sistem, Strateji, Sevkiyat” gibi konularda bilgi verildi.

ÇAKIR’IN AÇIKLAMALARI

Programın açılışında Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Çakır, “Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin dijitalleşme sürecinde destek olmak, onları global pazarlara hazırlamak ve rekabet gücünü artırmak adına bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. E-ticaret sadece bir satış kanalı değil, aynı zamanda stratejik bir büyüme aracıdır. Bugün, bir ürün, bir hizmet veya bir fikir internet sayesinde dünyanın dört bir tarafına kolaylıkla yayılabiliyor. Ancak bu dönüşüm aynı zamanda doğru strateji, altyapı ve iş birliği gerektiriyor. Bugünkü programda alanında uzman kurumların değerli temsilcileri bizlerle olacak. Finansal perspektif, küresel pazar yeri deneyimi, B2C ihracat vizyonu ve e-ihracat ekosistemini tamamlayıcı aktörler ile çok kıymetli bilgiler edineceğiz. Bu etkinlik yeni iş birlikleri, yeni hedef pazarlara ve güçlü bir dijital ihracat geleceğine kapı aralayacaktır” dedi.

GENÇLERİN ROLÜNE VURGU

Türkiye’nin kalkınmasında gençlerin önemini dile getiren TOBB Samsun Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Onur Öztekin, “Türkiye’nin kalkınmasında gençlerin rolünü büyütmek amacını benimseyerek, üretimden teknolojiye, ihracattan sosyal girişimciliğe kadar her alanda genç girişimcileri desteklemeyi bir görev biliyoruz. Kurulumuz, sadece fikir üreten değil, bu fikirleri hayata geçirmek için mücadele eden ve üretim kültürünü benimseyen bir nesli temsil ediyor. Düzenlediğimiz B2B eşleştirme programları, sosyal girişimcilik projeleri ve diğer organizasyonlarla e-ihracat konusunu gündeme taşıyoruz ve Samsun iş dünyasını dijital ihracatla buluşturuyoruz. KOBİ’lerimizin, girişimcilerimizin ve dijital ihracatla ilgilenen herkesin bu buluşmadan fayda sağlayacağına inanıyorum” diye belirtti.

Konuşmaların ardından alanında uzman kişiler, kendi konu başlıklarında sunumlar gerçekleştirdi.