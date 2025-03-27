Samsun’un 2025 İhracat ve İthalat Verileri Açıklandı

2025 YILI VERİLERİMİZİ GÖSTERİYOR

Samsun’dan 2025 yılı Ocak-Şubat döneminde ‘faaliyet illerine göre’ toplamda 263 milyon 820 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. Ayrıca, ithalat rakamı 232 milyon 893 bin dolara ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılının Ocak-Şubat ayları dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde ise 2025 yılı Şubat ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azalarak 20 milyar 761 milyon dolara düştü. İthalat ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artış göstererek 28 milyar 533 milyon dolara ulaştı. Samsun’da Şubat ayı ihracatı 128 milyon dolar, ithalatı ise 97,1 milyon dolar olarak kaydedildi.

FAALİYET İLLERİNE GÖRE İHRACAT RAKAMLARI

Samsun, faaliyet illerine göre Ocak ayında 113 milyon 997 bin dolar, Şubat ayında ise 149 milyon 822 bin dolar ihracat yaptı. Toplamda 263 milyon 820 bin dolarlık bir ihracat söz konusu. Ordu’dan, Ocak’ta 58 milyon 244 bin dolar, Şubat’ta 50 milyon 907 bin dolar olmak üzere toplamda 109 milyon 150 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Amasya’nın Ocak’taki ihracatı 11 milyon 957 bin dolar, Şubat’ta ise 13 milyon 199 bin dolar, toplamda 25 milyon 156 bin dolara ulaştı. Sinop’ta Ocak ayında 14 milyon 467 bin dolar, Şubat’ta 15 milyon 519 bin dolar kaydedildi; toplam ihracat 29 milyon 986 bin dolar olarak gerçekleşti.

İTHALAT VERİLERİ GÖZLER ÖNÜNE SERİLİYOR

İthalat rakamları ise Samsun’da Ocak ayında 135 milyon 745 bin dolar, Şubat ayında 97 milyon 148 bin dolara ulaşarak toplamda 232 milyon 893 bin dolarlık ithalat yapıldı. Ordu’daki ithalat, Ocak ayında 8 milyon 693 bin dolar, Şubat ayında 5 milyon 956 bin dolar, böylece toplamda 14 milyon 649 dolara ulaştı. Amasya’nın ithalatı ise Ocak’ta 9 milyon 425 bin dolar, Şubat’ta 6 milyon 205 bin dolar olarak kaydedildi ve toplam 15 milyon 630 bin dolara çıktı. Sinop’ta ise Ocak’ta 911 bin dolar, Şubat’ta 689 bin dolarlık ithalat gerçekleşti; toplam rakam 1 milyon 600 bin dolar oldu.