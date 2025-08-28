Samsun’un 2025 Temmuz Dış Ticaret Verileri

DIŞ TİCARET VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre “faaliyet illerine” göre dış ticaret istatistiklerinde Samsun, 2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde 1 milyar 8 milyon 938 bin dolar ihracat, 915 milyon 402 bin dolar da ithalat gerçekleştirdi. Kent bu süreçte 93,5 milyon dolarlık bir dış ticaret fazlası elde ediyor. TÜİK, 2025 Temmuz ayı boyunca ve 7 aylık süreçteki dış ticaret verilerini paylaştı. Samsun, bu dönemde 1 milyar 8 milyon 938 bin dolarlık ihracat ve 915 milyon 402 bin dolarlık ithalat rakamlarına ulaştı. Temmuz ayında ise 118,8 milyon dolarlık ihracat yapılırken, ithalat 93,3 milyon dolar olarak kaydedildi.

AYLIK İHRACAT VE İTHALAT RAKAMLARI

Faaliyet illeri verileri incelendiğinde, Samsun’un mayıs ayında gerçekleştirdiği en yüksek ihracat 170 milyon 48 bin dolar ile kaydedilirken, ocak ayında en düşük ihracat 114 milyon 45 bin dolar olarak belirlendi. Aynı dönemde ithalat rakamları ise, ocak ayında en yüksek 135 milyon 745 bin dolar, mart ayında ise en düşük 66 milyon 146 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Temmuz ayında faaliyet ili bazında ihracat rakamı 168 milyon 845 bin dolar, ithalat ise 93 milyon 382 bin dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle Samsun, sadece Temmuz ayında 75,4 milyon dolarlık dış ticaret fazlası sağladı.

İL BASED İHRACAT RAKAMLARI

Samsun’un 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde “illere göre” toplam ihracatı ise 780 milyon 607 bin dolar olarak açıklanıyor.