Samsun’un Bafra İlçesinde Düşme Olayı

OLAYIN DETAYLARI

Samsun’un Bafra ilçesinde yalnız yaşayan 68 yaşındaki bir kadın, apartmanın 4. katından düşerek ağır yaralandı. Olay, saat 10.30 sıralarında Gazipaşa Mahallesi Gazi Ünsal Ertekin Sokak’ta bulunan bir apartmanda gerçekleşti.

KADIN AĞIR YARALANDI

Edinilen bilgilere göre, 4. katta yalnız yaşayan L.Y. (68), bilinmeyen bir nedenle balkondan düşüyor. Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendiriliyor. Ağır yaralanan kadın, ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. L.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu ifade ediliyor. Olayla ilgili araştırmalar devam ediyor.