Samsun’un Çarşamba İlçesinde Ejder Meyvesi Hasadı

HASAT SEZONU BAŞLADI

Samsun’un Çarşamba ilçesinde kadın girişimci Neşe Özbek’in yetiştirip hasadını yaptığı ejder meyvesinde hasat sezonu başladı. Çarşamba’nın Yukarı Donurlu Mahallesi’nde 480 metrekarelik alanda tropikal ejder meyvesi üreten Neşe Özbek, bu sene kış mevsiminin zorlu şartlarına rağmen 500-600 kilo arasında ürün beklediklerini ifade etti. Sobayla ısı sağladıklarını ve dumanlama yöntemiyle dondan zarar görmeden sezonu açtıklarını belirtti.

EJDER MEYVESİ İÇİN ÖNEMLİ TEDBİRLER

Özbek, “Bu yıl beklediğimiz hasadı aldık. Hiçbir zayiat yaşamadık” dedi. Ejder meyvesinin sıcak iklimi sevdiğine dikkat çeken Özbek, aşırı soğukların ve yüksek sıcaklıkların bitkide strese neden olup tomurcuk oluşumunu engellediğini aktardı. “Yazın gölgeleme, kışın ise ısıtma ve koruma tedbirleriyle yetiştiriciliği sürdürüyoruz. Ortam sıcaklığının sıfırın altına düşmemesi için gayret ettik” şeklinde konuştu.

SAĞLIKLI VE POPÜLER BİR ÜRÜN

Geçtiğimiz yıllarda üreticilere zarar veren kahverengi kokarca böceğinin bu sezon ilaçlama sayesinde etkili olmadığını belirten Özbek, “Bu yaz meyvelerimizde hiçbir zarar oluşmadı” ifadesini kullandı. Çarşamba Ovası’nda ilk defa ejder meyvesi yetiştiren Özbek, başlangıçta çevreden olumsuz tepkiler aldığını fakat ürünlerin verimli çıkmasıyla ilginin arttığını kaydetti. Özbek, serasını büyütmeyi hedeflediğini dile getirerek, “Meyvemiz insan sağlığı için de oldukça faydalı. Tanıtmaktan mutluyum. Şu anda satış fiyatı 250 TL” ifadelerini kullandı.