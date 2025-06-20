Samsun’un Havza’sında Öğrenciler Karne Aldı

ÖĞRENCİLER KARNELERİNİ ALDI

Samsun’un Havza ilçesinde toplamda 5 bin 550 öğrenci karne heyecanı yaşıyor. Mısmılağaç İlkokulu’nda gerçekleşen 2024 -2025 eğitim öğretim yılı karne dağıtım etkinliğine Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz ile İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Turan Demir katılıyor. Etkinlik öncesinde Ayvat, İkiz ve Demir, öğrencilere sınıflarında ziyaret gerçekleştirdi ve onlarla sohbet etti.

TATİL TAVSİYELERİ

Kaymakam Ayvat, öğrencilere yaz tatilinde bol bol kitap okumalarını önererek, “Hepinizin güzel bir tatil geçirmenizi diliyorum. Güzelce eğlenenin ve kitap okumayı ihmal etmeyin.” şeklinde konuştu. Belediye Başkanı İkiz ise çocuklara tatil dileklerini iletmekle kalmayıp, “Bu tatil sizlerin dinlenmesi ve eğlenmesi için güzel bir fırsat, tatilinizi doyasıya yaşayın.” dedi. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Demir, Havza’da 5 bin 550 öğrencinin karne sevinci yaşadığını belirtti.

KARNELER VE HEDİYELER DAĞITILDI

Törende, Kaymakam Ayvat, Belediye Başkanı İkiz ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Demir, öğrencilere karneleri ve çeşitli hediyeleri sundu. Havza’daki eğitim kurumları arasında 556 okul öncesi, 1650 ilkokul, 1711 ortaokul ve 1633 lise bulunuyor ve toplamda 5 bin 550 öğrenci karne almış oldu.