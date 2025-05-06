Samsun’un Tarımsal Potansiyelini Artırıyoruz

SAMSUN TARIMSAL POTANSİYELİ ARTIRILACAK

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Vezirköprü ilçesinde gerçekleştirilen “Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarını Artırma, Üretimi Çeşitlendirme ve Geliştirme Projesi” çerçevesinde düzenlenen tohum dağıtım törenine katıldı. Törende çiftçilere toplam 2 bin 883 paket silajlık mısır, 1734 paket yonca ve 287 paket çim tohumu verildi. Dağıtılan tohumlar, bölgedeki yem bitkisi üretimini artırmak ve kaba yem talebini karşılamak için kullanılacak. Bu proje aracılığıyla 25 bin 300 dekar alanda ekim yapılarak, 115 bin ton kaba yem üretimi hedefleniyor.

KALİTELİ KABA YEM İHTİYACI KARŞILANACAK

Başkan Halit Doğan yaptığı açıklamada, Samsun’un tarımsal potansiyelini artırmayı amaçladıklarını ifade etti. “Bu proje ile ekilebilir her arazide yem bitkisi ekiliş alanlarını ve üretim miktarlarını artırmayı, kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılamayı amaçlıyoruz. Dağıttığımız her bir tohum çiftçimizin emeğiyle hayat bulacak. Tarımın en önemli unsurlarından biri olan su konusunda da yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Hep birlikte el birliğiyle Samsun’umuzu tarımda hak ettiği zirveye taşıyacağız.” dedi.

SOĞUCAK MAHALLESİ’NDE SULAMA PROJESİ İNCELEMESİ

Törenin ardından Soğucak Mahallesi’ndeki Küçük Sulama Tesisini ziyaret eden Doğan, tesisin onarım projesi kapsamında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Proje hakkında bilgi veren Doğan, 2024 yılı itibariyle 7 bin metre kapalı sistem hattı ve 216 metreküplük bir su depolama havuzunun inşa edileceğini söyledi. Ayrıca, 2025 yılında 1350 metre su iletim hattı malzemesi temin edilerek sulama sisteminin verimliliğinin artırılacağını ve bu proje ile Soğucak Mahallesi’nde 80 üreticiye toplamda 1700 dekar alanda sulama hizmeti sağlanacağını kaydetti. Programa Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Müdürü Bekir Parlak ile vatandaşlar da katıldı.