Samsun Üniversitesi, TEKNOFEST 2025’te başardı

Samsun Üniversitesi öğrencilerinin başarısı, İstanbul’da düzenlenen TEKNOFEST 2025’te etkileyici bir şekilde ortaya çıktı. Festivale dair yapılan açıklamada, Hyperloop Geliştirme Yarışması’nda Samsun Üniversitesi’ne ait Spectraloop Takımı’nın “Mekanik Sistem Geliştirme ve İnovasyon” kategorisinde birinci olduğu ifade edildi. Takıma danışmanlık yapan isim ise Prof. Dr. Bahattin Kanber. Açıklamada yer alan bilgilere göre, Spectraloop Takımı, Eray Ağar, Sevdenur Çoksağır, Aleyna Erarslan, Volkan Godak, Fatih Yılmaz, Emre Kaan Şensoy, Zeliha Çelik, Yusuf Kerim Sarıtaş, Tuna Kara, Halil Keleş, Abdulkadir Elaldı, Sidi Mohamed Baba, Mehmet Sefa Karadaş, Ayşe Tosun, Osman Alanda, Emine İrem Polat ve Ceyda Özdemir’den oluşuyor. Ayrıca, hyperloop teknolojisinin gelecekte yolcu ve yük taşımacılığında devrim niteliğinde olacağı vurgulanıyor. Üniversitenin bu alandaki başarısı, yenilikçi çalışmalara verdiği önemin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIMDAKİ ROLÜ

Samsun Üniversitesi’nin diğer bir ekibi EVOART-E’nin de TEKNOFEST 2025’te düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması’nda üçüncülük elde ettiği bildirildi. Takımla ilgili detaylar ise Dr. Öğretim Üyesi Tuncay Soylu’nun danışmanlığında yarışmaya katılan Kerem Şükrü Akyüz, Fulya Çağlayan, Tan Eftal Gene, Alper Katırcıoğlu, Hilal Yıldız, Hatice Songür, Aslı Asuman, Beyza Nur Susam, Mustafa Emre Seyhan, Taha Güneş, Muhammet Coşkun Elmas, Ahmet Emin Civelek, Gülüşan Nur Tüfekçi, Muhammed Enes Yolcu, Eren Talha Yüksel ve Nisanur Dalyan’ın ekipte bulunduğu şekilde paylaşıldı. Elektrikli araç teknolojilerinin iklim değişikliği ile mücadelede ve sürdürülebilir ulaşımda önemli bir rol üstlendiği ifade edildi. Elde edilen başarı, öğrencilerin teknik yeterlilikleri ve yenilikçi bakış açılarını gözler önüne seriyor.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, öğrencileri ve danışman öğretim üyelerini tebrik etti. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Öğrencilerimizin TEKNOFEST 2025 yarışmalarında elde ettiği bu çifte başarı, üniversitemizin geleceğe yönelik vizyonunun somut bir yansımasıdır. Hyperloop ve elektrikli araç teknolojileri gelecekteki ulaşım sistemlerinin temeli olacak kritik alanlardır. Hocalarımla ve öğrencilerimle gurur duyuyorum.” Bu ifadeler, üniversitenin inovasyon ve teknolojik gelişmelere verdiği önemi bir kez daha ortaya koyuyor.