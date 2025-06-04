Samsun Üniversitesi Yeni Programlarla Öğrenci Alacak

YENİ BÖLÜMLERİN KABULÜ

Samsun Üniversitesi (SAMÜ), yükseköğretim alanına dâhil ettiği dört yeni bölümle ilk öğrencilerini kabul etmeye hazırlanıyor. SAMÜ, “Duvarsız Üniversite” anlayışı çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulunun 28 Mayıs 2025 tarihli kararıyla 2025-2026 akademik yılında bu bölümlere öğrenci alacak. Yeni bölümler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu altında yer alan Makine Resim ve Konstrüksiyonu Programı, Ön-Yüz Yazılım Geliştirme Programı ve Arka-Yüz Yazılım Geliştirme Programı olarak sıralanıyor. Her programa 30 öğrencinin alınması planlanıyor.

EĞİTİM MODELLERİ

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümü, günümüzde hızla artan büyük veri hacminin yönetimi ve analizi ihtiyacına yanıt verecek bir eğitim sunuyor. Bu bölüm, 7+1 eğitim modeli ile işletmelerle iş birliği yaparak uygulamalı deneyim kazandırmayı hedefliyor. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundaki yazılım programları ise 3+1 eğitim modeli ile öğrencilere sektör deneyimi kazandıracak. Makine Resim ve Konstrüksiyonu Programı, SAMPA Otomotiv desteğiyle hayata geçerken, yazılım programları da Samsun Teknopark ve Ar-Ge merkezleri ile iş birlikleri kuruyor.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, bilim insanları yetiştirme hedeflerini vurgulayarak yeni bölümlere öğrenci kabul etmenin mutluluğunu duyduklarını dile getirdi. Aydın, açılan programların yalnızca akademik bir genişleme değil, aynı zamanda geleceğe yönelik güçlü bir yatırım olduğunu belirtti. “Samsun Üniversitesi olarak, ‘Duvarsız Üniversite’ modelimizle bilgi üretiminde ve uygulanmasında yeni bir paradigma ortaya koyma hedefinin somut adımlarını atıyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Eğitimi daha erişilebilir, çok modlu ve disiplinlerarası hale getiriyoruz” şeklinde açıklamalarını sürdürdü.

BAŞVURULAR VE MEZUNİYETLER

Yeni bölümlere başvuru süreci, 2025 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Mezunların, teknoloji sektörünün nitelikli insan gücü ihtiyacına büyük katkı sağlaması bekleniyor.