Samsun Valisi’nden Güvenlik Güçlerine Bayram Kutlaması

SAMSUN VALİSİ’NDEN GÜVENLİK GÜÇLERİNE BAYRAM MESAJI

Samsun Valisi Orhan Tavlı, çeşitli görev bölgelerinde çalışan jandarma, polis ve sahil güvenlik personeline Ramazan Bayramı’nı telsiz mesajıyla kutladı. Vali Tavlı, bu mesajında güvenlik güçlerine görevlerinde başarılar diledi. İl emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı merkezlerine gönderdiği mesaj, güvenlik güçlerinin çeşitli alanlarda görev yapan birimlerine iletildi.

SAMSUN VALİSİ’NİN TELSİZ MESAJI

Vali Tavlı’nın telsiz mesajında, “Emniyet, jandarma, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı teşkilatımızın değerli mensupları, sabır ve dayanışmanın mükafatı olan bir Ramazan Bayramı’na daha huzur ve güvenle ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ortamın tesis edilmesinde ve korunmasında elbette en büyük paylardan biri siz değerli güvenlik güçlerimizin yapmış olduğu başarılı çalışmalardır. Bu itibarla ilimizde huzur ve güvenliğin tesisi adına gece-gündüz özveri ve kararlılıkla görev yapan emniyet personelimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, bu uğurda can veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize ise şükranlarımı ifade ediyorum. Mübarek Ramazan Bayramı’nın güvenlik güçlerimize ve tüm gönül coğrafyamıza barış, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyor, sizlerin ve ailelerimizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum” sözlerine yer verildi.

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR VE TRAFİK UYARISI

Telsiz mesajının okunduğu anları ve güvenlik tedbirlerini sosyal medya hesabından paylaşan Vali Tavlı, vatandaşlardan da şükranlarını aldı. Ayrıca, “Vatandaşlarımızdan dönüş yolunda da trafik kurallarına ve uyarılara riayet etmelerini istirham ediyorum” uyarısını yaptı. Vali Tavlı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personelimiz bayram tatilinin Samsun’umuzda huzur ve güven içerisinde geçirilmesini temin etmek için trafik güvenliği başta olmak üzere tüm alanlarda fedakarca vazife ifa ediyor. Tüm kolluk kuvvetlerimize mesai mefhumu gözetmeksizin yürüttükleri çalışmalarında kolaylık ve başarılar diliyorum. Kolluk kuvvetlerimizin ve aziz milletimizin Ramazan Bayramı’nı bu vesileyle bir kez daha tebrik ediyor, bayram ziyaretleri ve tatil amacıyla yollara çıkan vatandaşlarımızdan dönüş yolunda da trafik kurallarına ve uyarılara titizlikle riayet etmelerini önemle istirham ediyorum” şeklinde ifadeler kullandı.