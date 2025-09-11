Samsun Valisi, OSB Çalışmalarını İnceledi

SAMSUN VALİSİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDEN BİLGİ ALDI

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Vezirköprü Organize Sanayi Bölgesinde yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi. Ziyareti sırasında Vali Tavlı’ya Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, OSB Müdürü Orhan Ceylan ve Belediye Meclis Üyesi Murat Ayan eşlik etti. Heyet, bölgedeki çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu.

TOPLANTIDA GÜVENLİK VE GELECEK PLANLAMALARI GÖRÜŞÜLDÜ

İnlemenin ardından Vali Tavlı’nın başkanlığında, Vezirköprü Kaymakamlığında Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda OSB’nin mevcut durumu, devam eden yatırımlar, altyapı çalışmaları ve geleceğe yönelik planlamalar ele alındı. Bu tartışmalar, bölgenin ekonomik gelişimi açısından gereken bir konu olarak öne çıktı.