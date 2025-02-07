Samsun ve PSG Kazandı, Juventus Hasreti Bitirdi

BAHİS PROGRAMINDA GÜNÜN FARKLI MAÇLARI

İddaa programında yer alan ve en çok tercih edilen bahislere dair günün önemli maçlarını sizler için derledik. Misli platformunda mevcut olan yüksek oranlarla bu heyecan dolu karşılaşmaların tadını çıkarın. “Şampiyon Oranlar” yalnızca Misli’de bulunuyor!

SAMSUNSPOR – HATAYSPOR MAÇININ ANALİZİ

Günün öne çıkan maçlarından biri olan Samsunspor – Hatayspor karşılaşmasına kupon ekleyen Misli üyelerinin %42’si, ev sahibi ekibin maçı kazanacağına inanıyor. Misli yazarı Safa Can Konuksever’in tercihine göre, “Hatayspor transfer yasağı nedeniyle kadrosunu güçlendiremiyor ve ayrılan oyuncularla kadroları daralıyor. Son 2 maçı tam 8 gol yiyerek kaybettiler. Murat Şahin sonrası beklenen değişimi henüz gösteremediler. Samsunspor ise geçen hafta Başakşehir deplasmanında 4-0’lık ağır bir yenilgi aldı. İç sahada, bu maçta reaksiyon vereceklerini düşünüyorum. Satka ve Emre Kılınç dönüyor. Ev sahibini galibiyete yakın görüyorum.”

COMO 1907 – JUVENTUS MAÇI DEĞERLENDİRMESİ

Como 1907 – Juventus mücadelesine kupon ekleyen Misli üyelerinin %48’i karşılaşmanın konuk ekibin galibiyetiyle sonuçlanmasını bekliyor. Misli yazarı Müjdat Mustafa Muratoğlu’nun tercihi, “Ligin renkli takımlarından Como, 2 maçtır sahadan yenilgiyle ayrılıyor. Son olarak Bologna’ya 2-0 mağlup oldular. Evinde üst üste Atalanta ve Milan’a 2-1 kaybettiler. Juventus ise son lig maçında Empoli’yi 4-1 yendi ve Napoli yenilgisi sonrası reaksiyon gösterdi. Ben bu maçın ilk yarısında gol bekliyorum.”

PARİS SAINT GERMAIN – MONACO MAÇ ANALİZİ

Paris Saint Germain – Monaco mücadelesine katılan Misli üyelerinin %29’u tercihini ev sahibi ekipten yana kullanıyor. Misli yazarı Yusuf Kenan Çalık ise, “Paris ligde liderliğini rahat bir şekilde sürdürüyor. Başkent ekibi hafta içinde kupa maçında da birçok oyuncusunu dinlendirme fırsatı bularak kazandı. Paris’te Mbaye ve Zaire-Emery sakat. İki haftadır kazanan Monaco, çok gollü maçlara imza attı. Konuk takımda Balogun Ilenikhena, Singo ve Teze sakat. Gollü bir maç bekliyorum” şeklinde yorumluyor.

MİSLİ’DE YENİ KAMPANYALAR

Misli’ye yeni üye olanlar 150 TL değerinde Misli Puan kazanıyor. Siz de mobil uygulama üzerinden Misli’ye katılın, bu fırsattan yararlanın ve anında 150 TL’lik kazanım elde edin. “Şampiyon Oranlar” ve özel oyunların bulunduğu Misli’de maç heyecanını daha fazla yaşayın!