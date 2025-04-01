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Samsun Vezirköprü’de Araç Kazası: Bir Yaralı

KAZA DURUMU

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 3 aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Adatepe Mahallesi’nde yer alan bir kavşakta kamyonet, otomobil ve cip çarpıştı.

YARALILAR VE TEDAVİ

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan bir kişi, yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi ediliyor. Araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

TRAFFİK AKIŞI

Kaza sebebiyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlanıyor. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından, trafik akışı normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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