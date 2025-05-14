Samsun Yarışları Başladı, Yelkenciler Mücadele Ediyor

CUMHURBAŞKANLIĞI YAT YARIŞLARI SAMSUN ETABI BAŞLADI

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen 6. Uluslararası Yat Yarışları’nın Samsun etabı start aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, TGA iş birliğinde ve İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü’nün organizasyonu ile düzenlenen bu yarışların Samsun etabının startı İstanbul’dan verildi.

YARIŞMA HEDEFİ KURTULUŞ KUPASI

Dört gün boyunca yelkenciler, Bandırma Vapuru’nun izini takip ederek milli mücadelenin başladığı Samsun’da Kurtuluş Kupası için mücadele edecek. Yarışmacılar, İstanbul Poyrazköy açıklarında başlayan yarışı, 400 deniz milini aşarak Samsun’a ulaşma amacıyla sürdürmekte. Yarış öncesi, Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMKON) öncülüğünde bir araya gelen yüzlerce öğrenci törenle yelkencileri uğurladı.

ŞAMPİYONLAR TÖRENDE BELİRLENECEK

Karadeniz’in zorlu şartlarında 4 gün boyunca yarışacak olan ekipler, 18 Mayıs’ta Samsun’a ulaşacak. 19 Mayıs’ta Tütün İskelesi Kurtuluş Yolu’nda düzenlenecek bayrak devir teslim törenine katılacak yelkenciler, denizde gerçekleştirilecek kortej geçiş töreninde de yer alacak. Aynı gün akşamında, dereceye giren takımlara Tütün İskelesi Büyük Sahne’de düzenlenecek bir törenle ödülleri verilecek.

İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, “Cumhuriyetimizin kurulması yolunda ilk adımın atıldığı rotada Bandırma Vapuru’nun rotasında Karadeniz’in o meşhur çılgın şartlarında belki de dünyada yapılan tüm yarışlar içerisinde en zor ilk 10 yarıştan birini gerçekleştiriyoruz. Bu büyük mücadeleye katılan tüm ekiplerimizi kutluyorum.” diyerek etkinliğin önemine vurgu yaptı.