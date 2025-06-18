Samsun Yeşilay Badminton Turnuvası Sona Erdi

TURNUVANIN TAMAMLANMASI

Samsun’da Yeşilay Şubesi tarafından düzenlenen liseler arası badminton turnuvası başarılı bir şekilde sona erdi. Turnuva, Atakum’daki kapalı spor salonunda gerçekleştirildi ve Genç Yeşilay Lise Komisyonu, sağlıklı yaşam konusunda farkındalık yaratmak amacıyla bu etkinliği düzenledi.

SPORCU RUHU VE MÜCADELE

Turnuvada, 5 farklı liseden gelen genç sporcular, sportif bir ruhla karşı karşıya geldi ve mücadele etti. Yeşilay, bu turnuva ile gençleri spor yapmaya ve sağlıklı bir yaşam tarzına teşvik etmeyi hedefliyor. Organizasyon, gençler üzerinde Yeşilay’ın olumlu etkisini bir kez daha göz önüne serdi.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL

Turnuva sonunda, dereceye giren sporlara madalyaları takdim edildi ve bu başarılı gençlerin çabaları ödüllendirildi.