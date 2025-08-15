Samsun Yeşilay Eğitimleri 1725 Kişiye Ulaştı

YAZ EĞİTİMLERİNDE BAĞIMLILIK KONULARI

Samsun Yeşilay Şubesi ve Samsun Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleşen yaz eğitimleri sayesinde, teknoloji, tütün, madde ve alkol bağımlılığı gibi konularda toplam 1725 kişi bilgilendirildi. Eğitim boyunca teknoloji bağımlılığı üzerine 1162 kişiye bilgi verilirken, tütün, madde ve alkol bağımlılığı hakkında 563 kişi ile farkındalık çalışması yapıldı.

ETKİNLİKLERİN AMACI VE ÖNEMİ

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, Samsun Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki kurslarda, Yeşilay’ın koruyucu ve önleyici hizmetleri doğrultusunda öğrencilere yönelik etkinlikler düzenlediklerini aktardı. Güneş, bu etkinliklerin, Yeşilay’ı tanıtmak ve bağımlılık konularında bilinç ve farkındalık oluşturmak amacı taşıdığını belirtti. “Çocukların vakitlerini kaliteli geçirmeleri ve sağlıklı yaşam becerileri kazanmaları için bilgilendirmelerde bulunduk. Özellikle gençlik merkezleri ve spor kurslarına katılım, onları bağımlılık yapıcı durumların etkisinden uzak tutacaktır.” sözüyle, bağımlılıkla mücadelede yaş farkı gözetmeden toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

GÖNÜLLÜLERİN ARTAN ROLÜ

Güneş, küçük yaş gruplarındaki Yeşilay gönüllüsü sayısının artmasının, gelecekte bağımlılıkla mücadele konusunda bilinç düzeyi yüksek gençlerin ve bireylerin yetişmesine katkı sağlayacağını vurguladı. “Bu nedenle yürüttüğümüz çalışmalar büyük önem taşıyor.” diyerek projelerin sürdürülebilirliğine dikkat çekti.