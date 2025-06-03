Samsun Yeşilay Farkındalık Eğitimi Düzenledi

FARKINDALIK EĞİTİMİ VERİLDİ

Samsun Yeşilay Şubesince Aile Yılı kapsamında farkındalık eğitimi gerçekleştirildi. 2025 yılının “Aile Yılı” olarak ilan edilmesi dolayısıyla, Samsun Yeşilay Şubesince bağımlılıkla mücadele etmek amacıyla farkındalık çalışmaları sürdürülüyor. Samsun Yeşilay Şube Başkanı Emre Güneş, özel bir firmanın personeline tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılıkları hakkında kapsamlı bir farkındalık eğitimi verdi.

AİLE YILININ ÖNEMİ

Eğitimde açıklamalarda bulunan Güneş, Aile Yılı’nın önemine vurgu yaptı. Kötü alışkanlıklardan uzak durulması gerektiğini bir kez daha hatırlatan Güneş, “Cumhurbaşkanımızın 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesi ve Yeşilay Genel Merkezimizin yürüttüğü bağımsızlık seferberliği çalışmaları kapsamında, Samsun’da bağımlılık alanındaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bağımlılık, toplumun tüm kesimlerini etkileyen ciddi bir sorundur. Aile ise toplumun temel taşıdır. Bu nedenle ailelerimizi korumak ve bilinçlendirmek büyük önem taşıyor.” şeklinde konuştu.

EĞİTİMİN VERİMLİLİĞİ

Güneş, bir firmanın eğitim talebi doğrultusunda çalışma alanlarına giderek eğitimlerini gerçekleştirdiklerini belirtti. “Oldukça verimli bir eğitim oldu. Katılım sağlayan personele ve destek veren firma yetkililerine teşekkür ederim.” diyerek eğitim sürecinin sonuçlarının olumlu olduğunu aktardı.