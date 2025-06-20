Samsun Yeşilay Ortaokul Öğrencilerine Eğitim Verdi

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI EĞİTİMİ VERİLDİ

Samsun Yeşilay Şubesi, ortaokul öğrencilerine yönelik “Teknoloji Bağımlılığı” eğitimi gerçekleştirdi. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Eğitimleri çerçevesinde, Fazıl Kadı Gençlik merkezinde yapılan etkinlikte Samsun Yeşilay Şube Başkanı Emre Güneş, öğrencilere teknoloji bağımlılığının bireysel, sosyal ve akademik hayatta yarattığı etkiler hakkında bilgiler verdi.

BİLİNÇLİ TEKNOLOJİ KULLANIMININ ÖNEMİ

Güneş, teknolojiyi doğru ve bilinçli kullanmanın büyük bir önem taşıdığını ifade etti. Bilinçsiz ve kontrolsüz şekilde kullanılan teknolojinin birçok soruna neden olabileceğini vurgulayan Güneş, “Bireylerde sosyal, psikolojik ve fiziksel birçok olumsuzluğa yol açabiliyor. Bu nedenle teknolojiyle sağlıklı bir ilişki kurmalıyız.” dedi. Özellikle yaz tatilinin başlamasıyla birlikte, öğrencilerin teknolojide fazla zaman harcamamaları gerektiğini belirtti.

Güneş, tatilin çocuklara fırsatlar sunduğunu ve bu dönem içinde gençlik merkezlerinde düzenlenen kurslara katılmalarını önerdi. “Karnelerinizi aldınız, yaz tatiliniz başladı. Ancak tatilin başlaması, vaktimizin büyük bir kısmını teknolojiyle geçirmek anlamına gelmemeli. Yaz dönemini, gençlik merkezlerimizde düzenlenen kurslara katılarak değerlendirin. Kendinizi geliştireceğiniz bu kurslar, aynı zamanda sizleri bağımlılıklardan da koruyacaktır.” şeklinde konuştu.