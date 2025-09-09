Samsun Yurt Savunma, DSEI 2025’te Temsil Ediyor

SYS GRUP, ULUSLARARASI FUARLARA KATILIM GÖSTERİYOR

Hafif ve orta sınıf silah sistemlerinde dünya çapında önemli bir konumda bulunan Samsun Yurt Savunma (SYS Grup), 2-5 Eylül tarihleri arasında Polonya’da düzenlenen MSPO fuarının ardından, 9-12 Eylül tarihlerinde Birleşik Krallık’ta gerçekleştirilecek DSEI 2025’te Türk savunma sanayisini temsil ediyor. SYS Grup ve bağlı şirketleri, güncel güvenlik taleplerine yanıt veren modern teknolojilerle, Türk savunma sanayisinin uluslararası pazarlardaki etkinliğine katkı sağlıyor.

EYLÜL AYINDA GÜÇLÜ KATILIM

SYS Grup şirketleri, Eylül ayında Avrupa’da yapılan fuarlara etkili bir katılım göstermeyi planlıyor. Bu kapsamda, 2-5 Eylül tarihlerinde Polonya’da düzenlenen MSPO savunma sanayi buluşmasına katıldılar. Fuardan hemen sonra, 12 Eylül’e kadar sürecek olan DSEI 2025 etkinliğine katılmak üzere Birleşik Krallık’a yöneldiler. CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS, DSEI 2025’te tümleşik güvenlik çözümleri sergileyerek dikkat çekiyor. Bu etkinlik, SYS Grup için uluslararası düzeyde özel bir öneme sahip.

AEI SYSTEMS VE UNIROBOTICS’İN ÖNEMİ

SYS Grup bünyesindeki Birleşik Krallık merkezli AEI Systems, dünya çapında sadece 3 orta kalibre top üreticisinden biri olarak etkinlikte ev sahibi konumda bulunuyor. Bu firma, UNIROBOTICS ile birlikte geliştirdikleri 30x113mm düşük geri tepmeli orta kalibre top konseptiyle, hem yurt içinde hem de dışındaki orduların taleplerine yoğun ilgi görüyor. CANiK ise büyük kalibre silah üretimindeki uzmanlığıyla SYS Grup’un küresel savunma projelerindeki payını artırmayı amaçlıyor. SYS Grup, Türkiye ve Birleşik Krallık arasında gelişen savunma sanayi iş birliğine yeni projeler ve iş birlikleriyle katkıda bulunmayı hedefliyor.

SİMON ANGEL’DEN AÇIKLAMALAR

AEI Systems Genel Müdürü Simon Angel, şirketlerinin 60 yılı aşkın sürede ürettikleri binlerce orta kalibre top ile küresel düzeyde kendilerini kanıtladıklarını belirtiyor. Angel, “SYS Grup bünyesine katılmamızın ardından üretim kapasitemiz önemli ölçüde arttı ve bugün dost ve müttefik ülkelerin bu alandaki en büyük tedarikçilerinden biri olma yolunda hızla ilerliyoruz” şeklinde konuştu.

İŞ BİRLİĞİNİN GÜCÜ

SYS Grup – CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, Grup içindeki iş birliğinin önemini vurgulayarak, “2022 yılında SYS Grup bünyesine katılan, yarım asrı aşkın bilgi birikimine sahip AEI Systems; düşük geri tepmeli 30×113 mm VENOM LR başta olmak üzere alanında öne çıkan ürünleriyle Grubumuzun gücünü daha da artırdı. Bununla birlikte, UNIROBOTICS’in hızla artan entegrasyon kabiliyetleri ve CANiK’in büyük kalibre silah üretimindeki başarısı, ürünlerimizin dünya çapındaki önemli projelerde yer almasını hızlandırmış durumda.” dedi. Aral, bu gelişmelerin SYS Grup’un ciro hedeflerine yaklaşmasını sağladığını belirterek, yüksek katma değerli ihracat ile ülkeye güçlü bir katkı sunduklarını ekliyor.