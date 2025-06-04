Samsung Electronics, Gemini’yi Galaxy’ye entegre ediyor

Samsung Electronics, Google işbirliğiyle geliştirdiği yapay zeka uygulaması Gemini’yi, Galaxy giyilebilir cihaz ekosistemine entegre etme sürecine başladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung, Gemini’yi Galaxy kullanıcıları için daha erişilebilir hale getirmek amacıyla bu adımı atıyor. Bu plan dahilinde, daha önce sadece akıllı telefonlarda kullanılabilen Gemini, bu yaz itibarıyla Galaxy Watch6 serisiyle birlikte piyasaya sunularak Galaxy giyilebilir ürün serisine entegre edilecek.

SESİ ÖN PLANA ÇIKARAN YENİ GÜNCELLEME

Ayrıca, kullanıcıların Galaxy Buds3 serisiyle eşleştirdiğinde yapay zeka uygulaması sesli komutlarla aktif hale getirilebilecek. Bu güncelleme, yalnızca akıllı telefonlarda mevcut olan yapay zeka işlevlerini Galaxy ekosistemine taşıyarak daha bütünleşik ve akıllı bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Gemini’nin Galaxy Watch ile entegrasyonu, kullanıcıların günlük yaşamlarında sesli komutlar aracılığıyla bilgiye erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Kullanıcılar, örneğin e-posta içeriklerine ulaşmak veya konum bazlı öneriler almak gibi işlemleri akıllı telefonlarını çıkarmaya gerek duymadan sesli komutlarla gerçekleştirebiliyor.

GALAXY BUDS İLE AKICI DENEYİM

Galaxy Buds ile kullanıldığında, Gemini deneyimi daha akıcı bir hale geliyor. Kullanıcılar, sesli komutlar veya “basılı tutma” kontrolleriyle Galaxy Buds üzerinden Gemini’yi etkinleştirip Galaxy akıllı telefonlarıyla zahmetsizce etkileşim sağlayabiliyor. Tüm bu gelişmeler, Samsung’un kullanıcı deneyimini zenginleştirecek ve giyilebilir teknoloji alanındaki yenilikleri hızlandıracak.