Samsung Elektronics FlaktGroup’u 1,5 Milyar Avroya Satın Aldı

GÜNEY KORELİ ŞİRKETTEN MEGA SATIN ALMA

Güney Kore menşeli Samsung Electronics, Alman havalandırma firması FlaktGroup’u 1,5 milyar avroya satın almak için anlaşma sağladı. Samsung Electronics tarafından yapılan açıklamada, özel sermaye şirketi Triton’un FlaktGroup için 1,5 milyar avroluk teklifi kabul ettiği duyuruldu.

ARTAN TALEP VE STRATEJİK HAREKET

Samsung Electronics, Kuzey Ren-Vestfalya’da üretim gerçekleştiren Alman şirketi satın almayı, yapay zeka projeleri kapsamında kullanılan veri merkezlerinin soğutulmasına yönelik artan talep ile gerekçelendiriyor. Satın alma işleminin bu yıl içinde tamamlanması planlanıyor ve bu durum, Samsung Electronics’in son 8 yıl içindeki en büyük satın alma işlemi olma özelliği taşıyor.