Samsung Galaxy S25’teki İşlemci Değişikliği Açıklandı

GALAXY S SERİSİNDE YENİ DÖNÜM NOKTASI

Samsung’un Galaxy S serisinde uzun süredir devam eden işlemci tartışmaları sona eriyor gibi görünüyor. Şirketin bazı bölgelerde Exynos, bazı bölgelerde ise Snapdragon işlemci tercih etmesi, kullanıcılarda tartışmalara yol açmıştı. Ancak, teknoloji kaynağı Ice Universe’in sağladığı bilgiler, Galaxy S25 serisiyle ilgili büyük bir değişimi işaret ediyor. Ice Universe, resmi X hesabı üzerinden, Samsung Galaxy S25 ailesinin global çapta yalnızca Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle piyasaya sürüleceğini açıkladı. “Tekrarlıyorum. Küresel çapta tüm Samsung Galaxy S25 modelleri Snapdragon 8 Elite işlemci ile çalışacak. Exynos işlemci kullanılmayacak.” şeklindeki açıklama, Galaxy S25’i bekleyenler için büyük bir sürpriz oldu.

EXYNOS İŞLEMCİLERİNE VEDA

Exynos işlemciler, geçmişte Galaxy S serisinin bazı modellerinde performans ve verimlilik açısından eleştirilere maruz kalmıştı. Kullanıcılar, Snapdragon işlemcilerin sağladığı güçlü performans, verimli batarya yönetimi ve yüksek GPU gücü gibi özellikleri daha çok tercih ediyordu. Bu sebepten dolayı, Exynos işlemcili cihazlara yönelen bölgelerde bile kullanıcılar sıkça bu durumdan şikayet ediyordu. Samsung’un global ölçekte tek bir işlemci kullanma kararı, bu eleştirilerin sona ermesine yardımcı olabilir ve kullanıcı deneyimini iyileştirebilir.

SNAPDRAGON 8 ELITE İLE GÜÇLENİYOR

Snapdragon 8 Elite işlemcisi, özellikle oyun performansı, yapay zeka uygulamaları ve 5G hızları ile dikkat çekiyor. Samsung, bu işlemciyi tercih ederek, yalnızca işlemci bazında değil, genel performans anlamında da daha güçlü ve güvenilir bir amiral gemisi sunmayı amaçlıyor. Bu gelişme, Galaxy S25 serisinin dünya genelinde daha fazla kullanıcıya ulaşmasına zemin hazırlayarak, Galaxy kullanıcılarının deneyimini daha tutarlı hale getirecek. Şimdi merak edilen, Galaxy S25’in diğer özellikleri olacak. Bu yeni işlemci değişikliği, özellikle performans odaklı kullanıcılar için önemli avantajlar sunması bekleniyor.