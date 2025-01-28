Samsung Neo QLED TV’leri EyeCare Sertifikası Aldı

GÖRME KONFORU VE SİRKADİYEN RİTİM ÖLÇÜMÜ

Sertifika, görme konforu ile vücudun 24 saatlik iç ritmi olarak tanımlanan sirkadiyen ritmin uyumunun değerlendirilmesi temeliyle veriliyor. Samsung Electronics, bugün Neo QLED ve Lifestyle TV’lerinin Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) tarafından “EyeCare Circadian” Sertifikası ile ödüllendirildiğini açıkladı. Bu başarı, Samsung’un doğal sirkadiyen ritmi (24 saatlik günlük yaşam döngüsü) ile görme konforunu destekleyen teknolojiler geliştirme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.

SERTİFİKA ALAN MODELLER

Samsung Electronics Görsel Ekran İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Taeyong Son, “Bu sertifika, önceki modellere göre yüksek seviyede görüntü kalitesi sunarken, göz konforunu öncelik haline getirerek kullanıcı deneyimini iyileştiren ürünler geliştirmeye olan bağlılığımızı vurguluyor. Kullanıcıların değişen ihtiyaçlarını öngörüp bunlara uyum sağlarken, hem sürükleyici eğlence hem de uzun vadeli sürdürülebilir konfor sunan inovasyonlara imza atmaya devam edeceğiz” dedi. Sertifika, The Frame ve The Serif gibi önemli Neo QLED ve Lifestyle serisi modellerini kapsıyor.

SERTİFİKANIN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Bir ürünün sertifikasyona uygunluğu, altı önemli kriterin gözden geçirilmesiyle belirleniyor: güvenlik, nazik davranmak, titreşim seviyesi, istikrar, renk doğruluğu ve sonunda görme konforu ile sirkadiyen ritim uyumu için Sirkadiyen Uyarılma (Circadian Stimulus/CS) endeksi. Samsung’un bu alandaki başarısının merkezinde, günün saatine ve ortamın aydınlatma koşullarına dayanarak parlaklığı ve renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlayan “Koruma Modu” bulunuyor. Doğal ışık düzenlerini taklit eden bu özellik, gündüz izleme sırasında vücudun doğal ritmiyle uyumlu bir dinlendirici ortam deneyimi sağlıyor.

ÖNCEKİ SERTİFİKALAR

Sertifika, Samsung TV’lerin kullanıcı odaklı ürün ve özelliklerini ön plana çıkaran bir dizi özelliği taçlandırıyor. Daha önce Neo QLED serisi, VDE’nin Circadian Rhythm Display (Sirkadiyen Ritme Uyumlu Ekran) Sertifikasını almıştı. Ayrıca, Samsung’un Lifestyle TV’leri Underwriters Laboratories (UL) tarafından Glare-Free (Parlama Engelleyen Ekran) onayı aldı. Bunun yanı sıra, Samsung TV’ler renk doğruluğu sağlama konusunda Pantone onayına da sahip bulunuyor.