Samsung Türkiye’nin Eko-Onarım Projesine Ödül

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ODAGI

Samsung Electronics Türkiye, müşteri memnuniyetini öncelik olarak belirleyen tasarımıyla bir ödül daha kazandı. Şirketin televizyon ürün gruplarında ilk olarak uyguladığı ve ardından tüm ülkelerde cep telefonlarını da kapsayan Eko-Onarım Projesi, bağımsız bir jüri tarafından değerlendirildi ve Sürdürülebilirlik Kategorisi Perakende dalında Büyük Düşünce Ödülü’ne layık görüldü. Bu proje, ürün deneyimi alanındaki yenilikçi çalışmalara imza atmasıyla dikkat çekiyor.

Samsung Türkiye’nin geliştirdiği Eko-Onarım Projesi, geleneksel üretim metodlarını servis seviyesine indiren bir inovasyon olarak öne çıkıyor. Klasik onarım yöntemlerinden farklı şekilde, proje bileşen seviyesinde tamir işlemleri gerçekleştiriyor. Böylece çevresel ve ekonomik faydalar sağlıyor. Bu yenilik, ürünlerin onarım maliyetlerini azaltmanın yanı sıra elektronik atık miktarını düşürerek çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN İLERLEME

Samsung Türkiye Servis ve Müşteri Hizmetleri Direktörü Erbil Topgül, bu projenin çevresel sürdürülebilirlik vizyonu ile önemli bir ödülle taçlandırılmış olmasından mutluluk duyduklarını belirtiyor. Topgül, “Samsung olarak insanı ve sürdürülebilir doğal yaşamı odağımıza alıyoruz. Servis merkezlerimizde müşterilerimize ekonomik ve çevreye duyarlı çözümler sunmayı ilke edindik. Eko-Onarım Projesi, atık yönetim politikalarının merkezinde yer alan döngüsel ekonomi ve sıfır atık yaklaşımını destekleyen bir uygulama. Televizyon ürün grubunda başlayan bu projemiz, diğer Samsung merkezlerine ilham verdi ve cep telefonlarını da kapsayacak şekilde genişletildi” diyor.

YENİLİKÇİ PROJELERİMLE DEVAM

Samsung Türkiye, müşteri memnuniyetini ve sürdürülebilirlik vizyonunu göz önünde bulundurarak yenilikçi projeler üretmeye, sektörde fark yaratmaya ve örnek olmaya devam ediyor. Şirketin çevreye duyarlı tüm servis hizmetleri hakkında bilgi almak için https://www.samsung.com/tr/support/eco-conscious-service/ adresi ziyaret edilebilir.