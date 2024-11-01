“Samsung’un Çip Üretimi Zor Durumda”

SAMSUNG’UN YARI İLETKEN ÜRETİMİNDEKİ KESİNTİLER

Samsung Electronics, zayıf talep nedeniyle yarı iletken üretim tesislerinde operasyonlarını azaltıyor. Özellikle 4nm, 5nm ve 7nm üretim hatlarına odaklandığı belirtiliyor. Bu karar, şirketin maliyetleri düşürme ve operasyonlarını düzene koyma çabaları çerçevesinde bu yılın üçüncü çeyreğinde onlarca milyar wonluk önemli mali kayıplar ışığında alınıyor.

Sektör kaynakları, Samsung’un Pyeongtaek kampüsündeki belirtilen üretim kapasitesinin %30’undan fazlasını kapattığını ve yıl sonuna kadar bu oranı neredeyse %50’ye çıkarmayı planladığını aktarıyor. Uzmanlar, bu kapanmaların, Samsung’un yarı iletken pazarındaki rekabetçi konumunu zayıflatma riski taşıdığı konusunda uyarıyor.

ÇİP ÜRETİMİNDEKİ ZORLUKLAR

Çip üretiminde karşılaşılan zorlukların yanı sıra, Samsung’un, Qualcomm’un Snapdragon işlemcileri lehine kendi üretimi olan Exynos yongalarından uzaklaştığı gözlemleniyor. Sızıntılar, yakında çıkacak olan Galaxy S25 serisinin Exynos 2500 yerine Dimensity 9400 ile piyasaya sürülebileceğini göstermekte. Bu değişim, Samsung’un Exynos serisi ile performans ve karlılık beklentilerini karşılama konusunda zorlandığını ortaya koyuyor. Ayrıca, yapay zeka özelliklerinin önem kazandığı ev aletlerinde bile Qualcomm’un ürünlerine olan güvenin arttığı anlamına geliyor.